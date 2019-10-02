Simeone'den Joao Felix için Arda Turan örneği
- Atletico Madrid'de Joao Felix'i kanatta oynatan teknik direktör Diego Simeone, bu kararını Arda Turan ve Diego Ribas örnekleriyle savundu - Simeone: "Bunu daha önce Diego Ribas ve Arda Turan ile yaptık. Koşuyorlardı ve kazanıyorduk"
MADRİD (AA) - İspanya'nın Atletico Madrid takımının teknik direktörü Diego Simeone, Portekizli futbolcu Joao Felix'in oynatıldığı mevki ile ilgili gelen eleştirilere karşı Arda Turan örneğini verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda dün akşam oynanan maçta deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 2-0 yenen Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Simeone basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Atletico Madrid'in 126 milyon avro karşılığında Benfica'dan transfer ettiği 19 yaşındaki Joao Felix'in oyun mevkisini ikinci forvetten sağ kanata kaydıran Simeone, bu kararıyla ilgili soruları Arda Turan ve Diego Ribas örneklerini vererek cevapladı.
Şu anda Medipol Başakşehir takımında forma giyen 32 yaşındaki Arda Turan, 2011-2015 yıllarında Atletico Madrid'de oynamış ve teknik direktör Simeone ile bir lig şampiyonluğu, bir Kral Kupası, bir de İspanya Süper Kupası kazanmıştı.
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