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Simone Biles'ten büyük başarı
- Madalya sayısını 23'e yükselten ABD'li kadın cimnastikçi Biles, Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası tarihinde en fazla madalya kazanan sporcu olan Belaruslu erkek cimnastikçi Vitaly Scherbo'nun rekorunu egale etti
Spor 12.10.2019, 21:41
İSTANBUL (AA) - ABD'li kadın Simone Biles, Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası tarihinde en fazla madalya kazanan sporcu Belaruslu erkek cimnastikçi Vitaly Scherbo'nun rekorunu egale etti.
Bireysel atlamada şampiyon olan 22 yaşındaki Simone Biles, 22 olan madalya sayısını 23'e çıkararak Belaruslu sporcu Vitaly Scherbo'nun rekorunu egale etti.
ABD'li sporcu asimetrik paralelde ise yarışı 5. sırada tamamladı.
2016 Rio Olimpiyatları'nda 4 altın, 1 bronz madalya kazanan 22 yaşındaki Biles, 2017 ve 2019'da Laureus Yılın Kadın Sporcusu Ödülü'ne layık görülmüştü.
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