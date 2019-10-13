Şırnak UYAFA Takımı'ndan Kasımpaşa Kulübüne ziyaret





İSTANBUL (AA) - Şırnak UYAFA (Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi) Takımı'nın oyuncuları, Kasımpaşa Kulübünü ziyaret etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Costa BravaTurnuvası'na katılacak UYAFA Takımı oyuncularının, Kemerburgaz Tesisleri'ni ziyaret ettiği belirtildi.

Tesislerde antrenman yapan akademi oyuncularının, lacivert-beyazlı ekibin teknik heyeti ve futbolcuları ile bir araya geldiği kaydedildi.



