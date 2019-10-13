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Şırnak UYAFA Takımı'ndan Kasımpaşa Kulübüne ziyaret

İSTANBUL (AA) - Şırnak UYAFA (Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi) Takımı'nın oyuncuları, Kasımpaşa Kulübünü ziyaret etti.Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Costa...

Spor 12.10.2019, 15:52
Şırnak UYAFA Takımı'ndan Kasımpaşa Kulübüne ziyaret


İSTANBUL (AA) - Şırnak UYAFA (Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi) Takımı'nın oyuncuları, Kasımpaşa Kulübünü ziyaret etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Costa Brava Futbol Turnuvası'na katılacak UYAFA Takımı oyuncularının, Kemerburgaz Tesisleri'ni ziyaret ettiği belirtildi.

Tesislerde antrenman yapan akademi oyuncularının, lacivert-beyazlı ekibin teknik heyeti ve futbolcuları ile bir araya geldiği kaydedildi.


#ziyaret #kasımpaşa #futbol #Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi #Şırnak UYAFA
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