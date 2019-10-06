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Sivasspor 4 gün izinli

Süper Lig’de 6. haftayı 3-1’lik MKE Ankaragücü galibiyeti ile tamamlayan D.G. Sivasspor’da futbolculara, milli maç arası sebebiyle Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından 4 günlük izin verildi.

Spor 06.10.2019, 17:33
Sivasspor 4 gün izinli
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Süper Lig’de 6. haftayı 3-1’lik MKE Ankaragücü galibiyeti ile tamamlayan D.G. Sivasspor’da futbolculara, milli maç arası sebebiyle Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından 4 günlük izin verildi.

Kırmızı-beyazlı ekip 11 Ekim Cuma günü Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde toplanarak ligin 7. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanacak maçın hazırlıklarına başlayacak.

Saat 17.00’de başlayacak olan idman basına açık, taraftara ise kapalı olacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)
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