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Sivasspor 6 futbolcusuyla 12 kez gol sevinci yaşadı

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk 7 haftalık periyodunda Sivasspor’da 6 futbolcu, rakip fileleri 12 kez havalandırarak gol sevinci yaşadı.

Spor 08.10.2019, 12:38 08.10.2019, 12:48
Sivasspor 6 futbolcusuyla 12 kez gol sevinci yaşadı

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk 7 haftalık periyodunda Sivasspor’da 6 futbolcu, rakip fileleri 12 kez havalandırarak gol sevinci yaşadı.

Süper Lig’de geride kalan 7 haftalık bölümde Sivasspor’da Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra sezon başında kadroya katılan Fernando Andrade ile Mustapha Yatabare 3’er kez gol sevinci yaşadı. Arouna Kone, Emre Kılınç ve Uğur Çiftçi ise 1’er defa rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Orta saha oyuncusu Hakan Arslan, 7 maçta yaptığı 3 asistle takımın en fazla asist yapan futbolcusu oldu.

Ligde atılan 12 golün 9’unu iç sahada kaydeden Yiğidolar, deplasmanda ise 3 defa ağları sarstı.

Süper Lig’de oynadığı tüm karşılaşmalarda gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar, bu gollerin 5’ini ilk, 7’sini de ikinci yarılarda buldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#spor #Sivasspor #süper lig
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