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Sivasspor, Barış Yardımcı'yı transfer etti
SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Bursaspor forması giyen Barış Yardımcı'yı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Barış ile 2 yıllık anlaşma sağladı....
Spor 02.09.2019, 20:04
SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Bursaspor forması giyen Barış Yardımcı'yı renklerine bağladı.
Futbola Fenerbahçe alt yapısında başlayan 27 yaşındaki Barış, Kasımpaşa 21 Yaş Altı Takımı, Hatayspor, Menemenspor, Gaziantepspor ve son olarak Bursaspor takımlarının formalarını giydi.
Defansın sağında görev yapan Barış, kariyerinde çıktığı 196 maçta 2 gol atıp, 10 asist yaptı.