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Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor 24.08.2019, 13:35
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Yiğidolar idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor arasında Çaykur Didi Stadyumu’nda yarın saat 19.15’te oynanacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.(İHA)
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