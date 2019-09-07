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Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda...

Spor 07.09.2019, 12:57 07.09.2019, 13:25
Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları
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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas çalışması yapıp, yarı sahada çift kale maç oynadı.

Sakatlığı bulunan takım kaptanı Ziya Erdal antrenmana katılmazken, Marcelo Goiano ise takımdan ayrı çalıştı.

Demir Grup Sivasspor, TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın saat 17.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.

#antrenman #Demir Grup Sivasspor #futbol
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