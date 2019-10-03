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Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor 03.10.2019, 12:16 03.10.2019, 13:32
Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından futbolcular, çabukluk çalışması yaptı.

Gruplar halinde pas ve top kapma çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ve Serhiy Rybalka, takımdan ayrı salonda çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#MKE Ankaragücü #spor #Sivasspor #süperlig #futbol #Demir Grup Sivasspor
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