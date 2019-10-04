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Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Spor 04.10.2019, 12:05 04.10.2019, 12:49
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından futbolcular, çabukluk çalışması yaptı.
Sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ve Serhiy Rybalka, takımdan ayrı salonda çalıştı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, idmanı izlemeye gelen 4 yaşındaki torunu Mila Ayça Sağlam ile bir süre sahada top oynadı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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