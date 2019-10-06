Sivasspor evinde yine kaybetmedi

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, bu sezon iç sahadaki 3'üncü galibiyetini elde etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inde berabere kaldı. İç sahadaki 4 maçlık periyotta 10 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde ise 3 gol gördü.

Lige evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan Sivas temsilcisi, üçüncü haftada konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'le 1-1 berabere kalırken, 5. haftadaki iç saha maçında da Trabzonspor'u 2-1 yenme başarısı gösterdi.



Sivasspor, evindeki son yenilgisini geride kalan sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla almıştı.





- Mert Hakan 3. golünü attı





Kırmızı-beyazlıların orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, MKE Ankaragücü karşısında attığı 2 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Sezonun ilk maçında Sivasspor'un Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada gol atma başarısı gösteren Mert Hakan, bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 3. golüne imza attı.

Sivasspor'da geride kalan 7 haftada Fernando (3), Mert Hakan Yandaş (3), Mustapha Yatabare (3), Arouna Kone (1), Emre Kılınç (1) ve Uğur Çiftçi (1) gol sevinci yaşadı.





- Galatasaray maçı hazırlıkları cuma günü başlayacak





Sivasspor'da, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle lige verilen ara dolayısıyla teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolculara 4 gün izin verdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, 11 Ekim Cuma günü saat 17.00'de kulüp tesislerinde toplanarak, 8. haftada deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.