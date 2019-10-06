Son Dakika
Sumudica "Gaziantep'i zorlu bir yol bekliyor"
KKTC'de Cumhurbaşkanı-Başbakan gerginliği!
Futbol: Süper Lig'de görünüm: Alanyaspor yenilse de lider!
Ünal Karaman "Oyuncularım alkışı hak ediyor"
Nallıhan-Göynük yolunda trafik kazası: 6 yaralı
TFF 1. Lig'de görünüm: Liderlik Ümraniyespor'un

Sivasspor evinde yine kaybetmedi

- Kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde iç sahada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı

Spor 06.10.2019, 23:18
Sivasspor evinde yine kaybetmedi
banner63

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, bu sezon iç sahadaki 3'üncü galibiyetini elde etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inde berabere kaldı. İç sahadaki 4 maçlık periyotta 10 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde ise 3 gol gördü.

Lige evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan Sivas temsilcisi, üçüncü haftada konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'le 1-1 berabere kalırken, 5. haftadaki iç saha maçında da Trabzonspor'u 2-1 yenme başarısı gösterdi.

Sivasspor, evindeki son yenilgisini geride kalan sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla almıştı.


- Mert Hakan 3. golünü attı


Kırmızı-beyazlıların orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, MKE Ankaragücü karşısında attığı 2 golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Sezonun ilk maçında Sivasspor'un Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada gol atma başarısı gösteren Mert Hakan, bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 3. golüne imza attı.

Sivasspor'da geride kalan 7 haftada Fernando (3), Mert Hakan Yandaş (3), Mustapha Yatabare (3), Arouna Kone (1), Emre Kılınç (1) ve Uğur Çiftçi (1) gol sevinci yaşadı.


- Galatasaray maçı hazırlıkları cuma günü başlayacak


Sivasspor'da, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle lige verilen ara dolayısıyla teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolculara 4 gün izin verdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, 11 Ekim Cuma günü saat 17.00'de kulüp tesislerinde toplanarak, 8. haftada deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

#Demir Grup Sivasspor #futbol #iç saha #süperlig
Yorumlar (0)
10°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:43
Öğle 12:42
İkindi 15:55
Akşam 18:30
Yatsı 19:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Atletico Madrid 8 15
3. Granada 8 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@