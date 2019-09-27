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Sivasspor ile Alanyaspor 5. randevuda

Sivasspor ile A. Alanyaspor Süper Lig’de yarın 5. kez karşı karşıya gelecek.

Spor 27.09.2019, 11:17
Sivasspor ile Alanyaspor 5. randevuda
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Sivasspor ile A. Alanyaspor Süper Lig’de yarın 5. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 4 mücadelede Sivasspor’un 1 kez Alanyaspor’a karşı üstünlüğü bulunurken, Alanya temsilcisinin de 1 galibiyeti var. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 9 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 4 kez havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Sivasspor ile Alanyaspor arasında ligde geride kalan 4 maçta alınan skorlar şöyle:

2017 - 2018 Sezonu

Alanyaspor - Sivasspor: 1-1

Sivasspor - Alanyaspor: 2-2

2018-2019 Sezonu

Sivasspor - Alanyaspor: 1-0

Alanyaspor - Sivasspor: 2-0

Sivasspor’da 4 eksik bulunuyor

Karşılaşma öncesi Sivasspor’da 4 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Barış Yardımcı, Muammer Yıldırım ve Serhiy Rybalka Aytemiz Alanyaspor maçında forma şansı bulamayacak. Oyuncuların tedavilerinin devam ettiği de öğrenildi.

Diğer yandan Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk devre 6. hafta maçında A. Alanyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak zorlu mücadele yarın 17.30’da başlayacak. Mücadele Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanacak.

(İHA)
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