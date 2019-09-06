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Sivasspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor dostluk maçı yapacak
SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile dostluk maçı yapacak. Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Sivas ve Erzurum Kongrelerinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivasspor...
Spor 06.09.2019, 09:27
SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile dostluk maçı yapacak.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Sivas ve Erzurum Kongrelerinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivasspor ve Erzurumspor takımlarının karşı karşıya geleceği belirtildi.
Karşılaşma 8 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
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