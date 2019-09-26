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Sivasspor kafilesi Antalya'ya gitti

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için Antalya'ya hareket etti.Kulüp tesislerinde toplanan kırmızı-beyazlı ekip, kara yoluyla Kayseri'ye gitti. Kayseri'den...

Spor 26.09.2019, 10:31 26.09.2019, 11:31
Sivasspor kafilesi Antalya'ya gitti
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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için Antalya'ya hareket etti.

Kulüp tesislerinde toplanan kırmızı-beyazlı ekip, kara yoluyla Kayseri'ye gitti. Kayseri'den hava yolu ile Antalya'ya gidecek olan Sivasspor, oradan Alanya'ya geçerek karşılaşmanın hazırlıklarını burada sürdürecek.

Sivasspor'un kafilesinde şu futbolcular yer aldı.

"Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Furkan Sağman, Paul Papp, Marcelo Goiano, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Isaac Cofie, Volkan Eğri, Abdou Razack Traore, Fernando Andrade, Erdoğan Yeşilyurt, Mustapha Yatabare, Arouna Kone ve Hugo Vieira."

Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşması, 28 Eylül Cumartesi saat 17.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmada, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

#Demir Grup Sivasspor #futbol #Spor Toto Süper Lig
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