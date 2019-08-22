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Sivasspor, Rize’ye bileniyor

Süper Lig’in ikinci haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti.

Spor 22.08.2019, 13:48 22.08.2019, 13:57
Sivasspor, Rize’ye bileniyor
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Süper Lig’in ikinci haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kurmayları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas, pres ve şut çalışmalarıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın öğlen saatlerinde kara yolu ile Rize’ye hareket edecek. Kamp yapacağı otele yerleşecek olan Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına Rize’de devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig’in ikinci hafta maçında 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15’te Çaykur Didi Stadyumu’nda karşılaşacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Demir Grup Sivasspor #Çaykur Rizespor #süper lig #futbol #spor #Rize #Sivasspor
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