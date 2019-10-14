Sivasspor stres attı

Süper Lig’in 8. hafta maçında cuma günü deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak olan D.G. Sivasspor, Gürün Belediyesi’nin davetlisi olarak Sivas’ın Gürün ilçesini ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler ve futbolcuların yer aldığı ziyarette kırmızı-beyazlılar Gürün Ulu Cami önünde ilçe halkı tarafından karşılandı. Kırmızı-beyazlı ekibe büyük sevgi gösterisinde bulunan Gürünlü taraftarlar sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yiğidolar daha sonra Sivas’ın önemli tabiat varlıkları arasında yerini alan Şuğul Vadisi ve doğal akvaryum olarak bilinen Gökpınar Gölünü gezdi.

"İNŞALLAH İLK PUANIMIZI ALIRIZ"

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, takımın geçtiğimiz dönemlerde Doğanşar ve Divriği’ye sosyal geziler düzenlediğini belirterek, “Bugün de Gürün ilçemize geldik. Bizi buraya davet eden herkese teşekkür ediyoruz. Takımımızın performansı gayret iyi. Cuma günü de İstanbul’da Galatasaray ile oynayacağız. Ligde maalesef bugüne kadar Galatasaray deplasmanından puan alamadık. İnşallah bu maçta deplasmandaki ilk puanımızla tanışırız" diye konuştu.

"AVRUPA HEDEFİNİ HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ"

Sezon başında iyi bir takım oluşturduklarını belirten Otyakmaz, "Ligden önce transfer döneminde çok yoğun çalıştık. Şimdi her şey düşündüğümüz gibi gidiyor. Devre arasında yapacağımız 1-2 takviye ile de daha da güçlü olup, Avrupa hedefimizi tekrar hayata geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ile Kaymakam Muhammet Berat Berdibek de yer aldı.

(OS-YK-BM-S)