Sivasspor taraftarlarından hakem tepkisi
- Sivasspor taraftar grupları adına Mesut Daştan: "Adaletin olmadığı yerde sporun anlamı kalmıyor"
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivassporlu bir grup taraftar, takımlarının hakem hatalarına maruz kaldığını öne sürerek, bu duruma tepki gösterdi.
Atatürk Kongre Müzesi bahçesindeki Sivasspor Store önünde toplanan taraftarlar adına bir bildiri okuyan Mesut Daştan, tüm futbol kamuoyunun dikkatini çekmek için bu açıklamayı yapma gereği hissettiklerini belirtti.
Futbol kamuoyunun dikkatinden kaçmayan bariz hakem hatalarının artık tahammül edilemeyecek seviyelere ulaştığını savunan Daştan, şunları kaydetti:
Herkesin temsil ettiği kuruma yakışır şekilde hareket etmesi temennisinde bulunan Daştan, "Sivasspor sahipsiz değildir. Sivasspor, Sivas'ın her şeyidir." ifadelerini kullandı.
Açıklama sırasında Yiğido Gençlik Taraftar Grubu ve Çılgınlar 58 Taraftar Grubu üyeleri hazır bulundu.
Taraftarlar, açıklamanın ardından dağıldı.
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