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Sivasspor’a 2 gün izin verildi
Süper Lig’e Beşiktaş galibiyeti ile başlayan Demir Grup Sivasspor’da futbolculara iki gün izin verildi.
Spor 18.08.2019, 13:42
Süper Lig’e Beşiktaş galibiyeti ile başlayan Demir Grup Sivasspor’da futbolculara iki gün izin verildi.
Kırmızı-beyazlı ekip 20 Ağustos Salı günü saat 18.00’de Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla ligin ikinci haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başlayacak.
Çaykur Rizespor ile Sivasspor 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15’te Çaykur Didi Stadyumu’nda karşılaşacak.(Oğuzhan Sarzep /İHA)
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