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Sivasspor'da Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü sahasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde...
Spor 30.08.2019, 13:18
SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü sahasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmanda futbolcular ve teknik heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla sahada Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.
Sivasspor, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
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