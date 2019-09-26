Son Dakika
Sivasspor’un Alanya kafilesi belli oldu
D.G. Sivasspor’un Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu.
Spor 26.09.2019, 10:39 26.09.2019, 16:59
D.G. Sivasspor’un Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu.
Sivasspor’un cumartesi günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları devam eden Muammer Yıldırım, Serhiy Rybalka, Emre Kılınç ve Barış Yardımcı kafilede yer almadı. Sivasspor’un Alanyaspor maçı kafilesinde şu isimler bulunuyor:
28 Eylül Cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanacak olan Alanyaspor - D.G. Sivasspor mücadelesi saat 17.30’da başlayacak.
(İHA)
25°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
|İmsak
|05:10
|Güneş
|06:33
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:46
|Yatsı
|20:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Atletico Madrid
|6
|13
|3. Athletic Bilbao
|6
|12
|4. Granada
|6
|11
|5. Barcelona
|6
|10
|6. Real Sociedad
|5
|10
|7. Sevilla
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|6
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|6
|2