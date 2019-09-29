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Sivas'ta 1. Off-Road Yarışları

- Yarışlara 42 ilden yaklaşık 150 sporcu katıldı

Spor 29.09.2019, 14:50
Sivas'ta 1. Off-Road Yarışları
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SİVAS (AA) - Sivas'ta Off-Road Yarışları'nın birincisi gerçekleştirildi.

Sivas Belediyesinin desteğiyle Paşabahçe mesire alanı yanında oluşturulan pistte düzenlenen organizasyona, 42 ilden yaklaşık 150 yarışçı katıldı.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, yarışmanın açılışında yaptığı konuşmada, her yıl farklı illerden off-road yarışçılarını Sivas'ta misafir etmeyi arzuladıklarını söyledi.

Yarışları geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Duman, sporculara başarı diledi.

Motor gücüne göre 4 kategoride düzenlenen yarışlar akşam saatlerine kadar sürecek.

#Off-Road #Paşabahçe #sivas #yarış
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