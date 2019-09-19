Slovan Bratislava-Beşiktaş maçından notlar
Siyah-beyazlı takım, son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahada yer aldı. Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın başında Avrupa arenasındaki ilk maçına çıktı
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine konuk olan Beşiktaş, son karşılaşmasına göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenildikleri karşılaşmada görev alan futbolculardan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Güven Yalçın'ı yedeğe çekti.
Tecrübeli teknik adam, Slovan Bratislava müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Douglas, Pedro Rebocho ve Umut Nayir'e forma verdi.
Siyah-beyazlı ekip maça Loris Karius, Douglas, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Abdoulay Diaby, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir ile başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Güven Yalçın'ın yanı sıra Utku Yuvakuran, Atiba Hutchinson, Necip Uysal ile Jeremain Lens oturdu.
- Avcı'nın Beşiktaş'taki ilk Avrupa maçı
Sezon başında göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı, yeni takımıyla Avrupa arenasındaki ilk sınavını Slovan Bratislava karşısında verdi.
Abdullah Avcı, eski takımı Medipol Başakşehir'in başında 18 Avrupa kupası müsabakasında görev almıştı.
- Ev sahibi takım seyircisiz oynadı
Seyircisiz oynama cezası nedeniyle Slovan Bratislava'nın taraftarları karşılaşmada yer almadı.
UEFA'nın kararı doğrultusunda ev sahibi takımın 14 yaş altındaki çocuk taraftarları müsabakayı statta izledi. Beşiktaşlı futbolcular, maçtan önce tribünlerdeki yerlerini alan çocuklara çiçek verdi.
Beşiktaş'ın az sayıdaki taraftarı da karşılaşmayı statta takip etti.
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