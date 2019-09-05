Son Dakika
Snowboardda sezon hazırlık kampı İstanbul'da yapılacak
ANKARA (AA) - Snowboard Cross Milli Takımı'nın sezon hazırlık kampı yarın İstanbul'da başlayacak. Türkiye Kayak Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan kamp, 15 Eylül Pazar günü sona erecek.Kampta yer alacak sporcular...
Spor 05.09.2019, 11:11 05.09.2019, 12:22
ANKARA (AA) - Snowboard Cross Milli Takımı'nın sezon hazırlık kampı yarın İstanbul'da başlayacak.
Türkiye Kayak Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan kamp, 15 Eylül Pazar günü sona erecek.
Kampta yer alacak sporcular şunlar:
Muhammed İkbal Yılmaz, Muhammed Cem Boydak, Mehmet Yusuf Furkan Uğurlu, Haşim Cenk Mutlu ve Muhammet Polat.
Yeni Sayımız