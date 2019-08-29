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SON DAKİKA! Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge takımları ile eşleşti.

Spor 29.08.2019, 17:59 29.08.2019, 22:18
SON DAKİKA! Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
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SON DAKİKA! Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge takımları ile eşleşti.

#Galatasaray #grup kuraları #UEFA Şampiyonlar Ligi
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