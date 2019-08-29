Son Dakika
Trabzonspor gruplara kaldı
Bakan Çavuşoğlu’ndan 30 Ağustos mesajı
Sarıyer’de trafik kazası: 5 yaralı
Türk madenciliğinde bir ilk
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda Son 16 Turu’nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Kadın cinayetlerine boyalı protesto
Şarampole uçan otomobildeki genç yaşama tutunamadı
İşte Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray’ın rakipleri
Trabzonspor ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı

Son şampiyon Osaka üçüncü turda

- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların dünya 1 numarası Naomi Osaka, Polonya'yı Linette'yi 2-0 yenerek tur atladı

Spor 29.08.2019, 19:44 29.08.2019, 22:06
Son şampiyon Osaka üçüncü turda

İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Naomi Osaka üçüncü tura çıktı.

ABD'nin New York kentindeki sezonun son grand slam turnuvasında korta çıkan son şampiyon Osaka, dünya klasmanında 53. sırada yer alan Polonyalı Magda Linette ile karşılaştı.

Toplam 71 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan Osaka, adını üçüncü tura yazdırdı.

6 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, klasmanda 88. sırada yer alan Alman Andrea Petkovic'e 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya ikinci turda veda etti.

#ABD Açık #grand slam #Naomi Osaka #Petra Kvitova #tenis
Yorumlar (0)
23°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@