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Son şampiyon Osaka üçüncü turda
- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların dünya 1 numarası Naomi Osaka, Polonya'yı Linette'yi 2-0 yenerek tur atladı
Spor 29.08.2019, 19:44 29.08.2019, 22:06
İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Naomi Osaka üçüncü tura çıktı.
ABD'nin New York kentindeki sezonun son grand slam turnuvasında korta çıkan son şampiyon Osaka, dünya klasmanında 53. sırada yer alan Polonyalı Magda Linette ile karşılaştı.
6 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, klasmanda 88. sırada yer alan Alman Andrea Petkovic'e 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya ikinci turda veda etti.
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