Son Dakika
Son şampiyon Sırbistan, Romanya’ya şans tanımadı
Falcao güle oynaya geliyor
Esenyurt’ta riskli binada yangın paniği
"Ülke ve milletin yanında olacaklarına terör örgütü güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar"
Günün Özeti
İran AB’ye Perşembe gününe kadar zaman verdi
Yüzlerce modifiyeli aracın buluşması havadan görüntülendi
Abdurrahim Albayrak’tan Falcao paylaşımı
Dışişleri Bakanlığından Lübnan’a kınama
O teröristler PKK’nın istihbarat ve özel güç unsurları çıktı

Son şampiyon Sırbistan, Romanya’ya şans tanımadı

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası son 16 mücadelesinin ilk maçında Sırbistan, Romanya’yı 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Spor 01.09.2019, 18:40
Son şampiyon Sırbistan, Romanya’ya şans tanımadı

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası son 16 mücadelesinin ilk maçında Sırbistan, Romanya’yı 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Ankara Arena’da oynanan mücadelede son şampiyon Sırbistan, Romanya’ya 25-20, 25-17 ve 25-23 setlerle üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi. Azerbaycan-Bulgaristan maçının kazananı Sırbistan’ın rakibi olacak. Romanya ise bu yenilgi ile şampiyonaya veda etti.

Salon: Ankara Arena

Hakemler: Agnieszka Michlic, Ilaria Vagni

Sırbistan: Blagojevic, Veljkovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Bjelica, Boskovic, Mirkovic, Aleksic, Milenkovic, Pusic (L), (Silvijia Popovic)

Romanya: Balintoni, Budai-Ungureanu, Onyejekwe, Buterez, Trica, Fales, Iancu, Baciu, Rogojinaru, Rus, Albu (L), (Tucmeanu, Ciucu)

Setler: 25-20, 25-17, 25-23

Süre: 1 Saat 11 Dakika (24,23,24)

(Yunus Emre Kartal/İHA)
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
İmsak 04:40
Güneş 06:09
Öğle 12:54
İkindi 16:34
Akşam 19:29
Yatsı 20:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Denizlispor 3 7
2. Çaykur Rizespor 3 7
3. Fenerbahçe 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Beşiktaş 3 4
8. Galatasaray 3 4
9. Antalyaspor 3 4
10. Sivasspor 2 3
11. Malatyaspor 2 3
12. Konyaspor 3 3
13. Gazişehir 2 3
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Gençlerbirliği 2 0
18. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Erzurum BB 3 4
8. Osmanlıspor 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Altay 3 4
11. Bursaspor 2 3
12. Balıkesirspor 3 3
13. Menemen Belediyespor 2 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Everton 4 7
6. West Ham 4 7
7. Arsenal 3 6
8. M. United 4 5
9. Sheffield United 4 5
10. Chelsea 4 5
11. Tottenham 3 4
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Levante 3 6
4. Atletico Madrid 2 6
5. Osasuna 3 5
6. Deportivo Alaves 3 5
7. Barcelona 3 4
8. Real Madrid 2 4
9. Celta de Vigo 3 4
10. Real Valladolid 3 4
11. Real Sociedad 3 4
12. Mallorca 2 3
13. Real Betis 3 3
14. Getafe 3 2
15. Villarreal 2 1
16. Granada 2 1
17. Eibar 2 1
18. Valencia 2 1
19. Espanyol 2 1
20. Leganés 3 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@