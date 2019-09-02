Sörfçüler kota için dalgalarla mücadele edecek





ANKARA (AA) - Dalga Sörfü Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alabilmek için Japonya'da yarışacak.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde yer alan dalga sörfünde, Dalga Sörfü Olimpik Dünya Şampiyonası 7-15 Eylül'de Japonya'da düzenlenecek.

Sporcular erkekler ve kadınlarda ilk 10'a girerek 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota almaya çalışacak.

Milli takımda Tunç Üçyıldız, Yasin Pehlivan, Tolga Uçal, Ömer Faruk Yıldız ve Aleyna Hadimoğlu yer alıyor.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanı Hasan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dalga sörfünün yanı sıra korfbol, kriket, squash, paintball ve kuraş branşlarının yaygınlaşması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Dalga sörfünün Türkiye'de yeni branşlar arasında yer aldığını vurgulayan Öztürk, "Dalga sörfü 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın branşları arasında bulunuyor. Sörf ilgi çeken spor dallarından birisi. Ülkemizde sörfe ilgiyi artırarak, gençlerimizi spora kazandırmak istiyoruz. Dalga sörfünde iyi bir kadromuz var. Takımda yurt dışında çalışan sporcular var. Şampiyonada en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü sporcularımızı destekliyor. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.



