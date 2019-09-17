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Sosyal medyada en çok konuşulan transfer Falcao oldu

Transfer ve Tescil Dönemi’nde sosyal medyada en fazla Radamel Falcao’nun Galatasaray’a gelişi konuşuldu. Kullanıcılar, Kolombiyalı golcünün transferine ilişkin 2 milyon 218 bin 260 paylaşım yaptı.

Spor 17.09.2019, 17:18
Sosyal medyada en çok konuşulan transfer Falcao oldu
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Transfer ve Tescil Dönemi’nde sosyal medyada en fazla Radamel Falcao’nun Galatasaray’a gelişi konuşuldu. Kullanıcılar, Kolombiyalı golcünün transferine ilişkin 2 milyon 218 bin 260 paylaşım yaptı.

Süper Lig’de yaz transfer döneminde takımlar kadrolarını güçlendirmek için büyük çaba sarf etti. Taraftarlar da bu dönemde adeta tuttukları takımların transfer haberleriyle yatıp kalktı. Belki de yöneticilerin gelen ve giden oyuncular hakkındaki kararlarında sosyal medyada yapılan yorumlar da etkili oldu.

Transfer döneminde toplam 551 bin 513 kullanıcı paylaşım yaptı. Yapılan toplam paylaşım sayısı ise 4 milyon 654 bin 719 olarak dikkat çekti.

EN FAZLA GALATASARAY KONUŞULDU

Falcao, Babel, Seri gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, sosyal medyanın en fazla konuşulan takımı oldu. Sarı-kırmızılılar hakkında 940 bin 086 paylaşım yapıldı. Cimbom’u 323 bin 536 paylaşımla Fenerbahçe, 129 bin 984 ile de Beşiktaş takip etti.

FALCAO TRANSFERİ ÖN PLANA ÇIKTI

Falcao’nun Galatasaray’a gelmesiyle ilgili sarı-kırmızılı taraftarların yanı sıra farklı takımları destekleyen futbolseverler de birçok paylaşım yaptı. Bu transfer hakkında sosyal medyadan tam 2 milyon 218 bin 260 paylaşım geldi. İkinci ve üçüncü sıralarda da yine Aslan’ın kadrosuna kattığı Seri ve Babel transferleri yer alıyor.

Seri hakkında 701 bin 686, Babel ile ilgili de 233 bin 535 yorum yapıldı.

(İHA)
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