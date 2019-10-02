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Sosyal sorumluluk projesinde judo sporu ön planda
- "Keşfedilmemiş Çocuklar" filminin galası Kocaeli'de yapılırken, filmde judo ve öğretileri öne çıkarıldı
Spor 02.10.2019, 11:49
ANKARA (AA) - "Keşfedilmemiş Çocuklar" filminin galası Kocaeli'de gerçekleştirildi.
Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, çocukların uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasına yönelik filmde, judo sporu ve sevgisi ön planda yer aldı.
Filmin yapımcılığını eski judoculardan Bilal Savdert, yönetmenliğini Bülent Terzioğlu ve Korkmaz Yalınkılıç yaptı. "Keşfedilmemiş Çocuklar" filmi 4 Ekim Cuma günü sinemalarda vizyona girecek.
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