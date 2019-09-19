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Spi Dağı’na zirve tırmanışı

Hakkari’de bulunan 3 bin 642 metre yükseklikteki Spi (Beyaz) Dağı’na çoğunluğu genç dağcılardan oluşan 8 kişi zirve tırmanışı yaptı.

Spor 19.09.2019, 10:41 19.09.2019, 11:20
Spi Dağı’na zirve tırmanışı

Hakkari’de bulunan 3 bin 642 metre yükseklikteki Spi (Beyaz) Dağı’na çoğunluğu genç dağcılardan oluşan 8 kişi zirve tırmanışı yaptı.

Açıklamalarda bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, Depin noktasına tırmanışa başladıklarını belirterek, “Çok dik olan parkurun birinci etabını bitiren dağcılar, parkurun ikinci etabını rahat geçti. Fazla zorlanmayan ekip, mola vermeden üçüncü ve çok dik olan parkura girdiler. Zorlu tırmanış devam ederken, dağcılardan biri çok zorlandığını ve devam edemeyeceğini söyleyince ekip uzun bir dinlenmeden sonra çok yavaş hareket etmek zorunda kaldılar. Uzun ve zorlu yürüyüşün ardından Nasturi Yaylası’na varıldı. Geceyi burada geçirdikten sonra yaklaşık 2,5 saat süren son etabın ardından 3 bin 642 metre olan Spi Dağı’na ulaştık. Zirve sevincini yaşayan dağcılar, burada bulunan deftere duygularını yazdılar. Dağcı ekip, daha sonra tekrar Depin noktasına ulaştı” dedi.

Spi Dağı faaliyetinin toplam 14 saat sürdüğünü belirten Ertunç, “Gençlerden oluşan bir ekip ile tırmanış yaptığım için çok mutlu oldum. Benden sonra bölgeye hakim iyi rehberlerin olması, dağcılık sporunu yapacak gençlere ihtiyaç olacaktır. Umudumuz bölgemizin tamamında güvenlik sorunların kalkmasıdır. Tırmanışta yüksek performans gösteren ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Ayrıca bu faaliyette resmi onay alarak ilgili birimlerle iletişim sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve personellerine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Faaliyete katılan genç sporcular ise, çok zor bir dağa tırmandıklarını belirterek, CİSAD yetkililerine teşekkür ettiler.

(İHA)

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