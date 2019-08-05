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Sponsorluk anlaşmasını uzattılar
Galatasaray Spor Kulübü ile Altınyıldız Classics, resmi giyim sponsorluk anlaşmasını bir yıl daha uzattı.
Spor 05.08.2019, 12:29 05.08.2019, 13:16
Galatasaray Spor Kulübü ile Altınyıldız Classics, resmi giyim sponsorluk anlaşmasını bir yıl daha uzattı.
Galatasaray Spor Kulübü ile erkek giyim sektörünün önde gelen markalarından Altınyıldız Classics, resmi giyim sponsorluk anlaşmasını bir yıl daha uzattı.
Anlaşma kapsamında ayrıca GS Store’da markanın imzalı Galatasaray Lisanslı ürünler satışa sunulacak ve Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları ile özel moda çekimi gerçekleştirilecek.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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