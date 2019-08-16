Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 - Menemenspor: 0 (İlk Yarı)
Spor Toto 1. Lig’in 1. haftasında Giresunspor, sahasında Menemenspor’u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
Spor Toto 1. Lig’in 1. haftasında Giresunspor, sahasında Menemenspor’u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Giresunspor’un atağında Ahmet İlhan’ın sağdan şutunda kaleye giden topu Selmani kornere gönderdi.
28. dakikada Ahmet İlhan’ın ara pasında Bekir’in şutu az farkla auta çıktı.
36. dakikada Landel’in rakibine yaptığı faulde atışı kullanan Taşkın’ın şutu Bekir’e çarparak filelerle buluştu. 1-0
STAT: GİRESUN ATATÜRK
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Cemal Bingül xx, Mehmet Kapluhan xx
Yedekler: Metin, Mehmet Taş, Özgür Can, Orhan, Tanase, Da Silva, Çağlar
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Menemenspor: Selmani xx, Trtovac xx, Taşkın xx, Mustafa xx, Muhammet Ali xx, Alberk xx, Murat Elkatmış xx, Murat Erdemir xx, Semih xx, Diakite xx, Hüseyin x
Yedekler: Erhan, Ali Özgün, İbrahim Sandare, Ali Keten, Tayfun, Ercan, Halil İbrahim, Galip, Furkan
Teknik Direktör: Mehmet Nuri Adıgüzel
Gol: Taşkın (dk. 36) (Menemenspor)
Sarı kart: Semih (Menemenspor)
(İHA)
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