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Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 - Menemenspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto 1. Lig’in 1. haftasında Giresunspor, sahasında Menemenspor’u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

Spor 16.08.2019, 21:20 16.08.2019, 22:02
Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 - Menemenspor: 0 (İlk Yarı)
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Spor Toto 1. Lig’in 1. haftasında Giresunspor, sahasında Menemenspor’u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Giresunspor’un atağında Ahmet İlhan’ın sağdan şutunda kaleye giden topu Selmani kornere gönderdi.

28. dakikada Ahmet İlhan’ın ara pasında Bekir’in şutu az farkla auta çıktı.

36. dakikada Landel’in rakibine yaptığı faulde atışı kullanan Taşkın’ın şutu Bekir’e çarparak filelerle buluştu. 1-0

STAT: GİRESUN ATATÜRK

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Cemal Bingül xx, Mehmet Kapluhan xx

Giresunspor: Adriano xx, Numan xx, Muhammet Bayır xx, Ahmet Kesim xx, Mehmet Güven xx, Landel xx, Rusescu xx, Muhammet Reis xx, Ahmet İlhan xx, Del Valle Rodriguez xx, Bekir xx

Yedekler: Metin, Mehmet Taş, Özgür Can, Orhan, Tanase, Da Silva, Çağlar

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Menemenspor: Selmani xx, Trtovac xx, Taşkın xx, Mustafa xx, Muhammet Ali xx, Alberk xx, Murat Elkatmış xx, Murat Erdemir xx, Semih xx, Diakite xx, Hüseyin x

Yedekler: Erhan, Ali Özgün, İbrahim Sandare, Ali Keten, Tayfun, Ercan, Halil İbrahim, Galip, Furkan

Teknik Direktör: Mehmet Nuri Adıgüzel

Gol: Taşkın (dk. 36) (Menemenspor)

Sarı kart: Semih (Menemenspor)

(İHA)

#ilk yarı sonucu #maç skoru #menemenspor #giresunspor #Spor Toto
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