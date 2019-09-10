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Spor Toto Erkek Voleybol Takımı'nın Ayvalık kampı

- Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Spor Toto, 2019-2020 sezonuna Ayvalık ilçesinde hazırlanıyor

Spor 10.09.2019, 14:59 10.09.2019, 15:17
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı'nın Ayvalık kampı

BALIKESİR (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Spor Toto, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kampa girdi.

Maliye Milli Piyango olan ismini Spor Toto olarak değiştiren kulübün teknik heyet ve sporcuları, 2019-2020 sezonuna başantrenör Serdar Uslu gözetiminde hazırlanıyor.

Spor Toto Sosyal Tesisleri'nde konaklayan takım, antrenmanlarını İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki spor salonunda, kondisyon çalışmalarını ise Ayvalık Akademi Spor Merkezi'nde yapıyor.

Başantrenör Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sezon Avrupa kupasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini, bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak istediklerini söyledi.

Uslu, "Bu sezon elimizden geleni yaparak ligi üst sıralarda bitirmeyi arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

#ayvalık #balıkesir #kamp #spor toto voleybol takımı
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