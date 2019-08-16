Spor Toto Süper Lig: Denizlispor : 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında Denizlispor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 30. dakika golsüz eşitlikle geçildi. (İHA)

Spor Toto Süper Lig: Denizlispor - Galatasaray 0 Maçın Önemli Dakikaları

2. dakikada Babael orta sahadan kaptığı topla rakip takım ceza alanı içerisine kadar girdi. Ceza alanı çizgisi üzerinde Babel'in yaptığı ortada topu önünde bulan Diagne'nin yerden vuruşu kaleciden döndü.

4. dakikada Babel'in ceza alanı içerisine yapmak istediği ortada top savunmaya çarptı. Yükselen topta kaleci ile savunma oyuncuları arasında yaşanan anlaşmazlıkta boşta kalan topa kimse müdahale etmeyincson anda Denizlispor savunması uzaklaştırdı.

10. dakikada kazanılan kornerde topun başına geçen Zeki'nin kafalardan seken ortasını sarı kırmızılı savunma oyuncuları soğukkanlılıkla uzaklaştırdı.

23. dakikada Rodallega'nın pasında topla buluşan Barrow'un ceza alanı dışından zor pozisyonda çektiği şut kaleci Muslera'da kaldı.

26. dakikada Oğuz Yılmaz'ın, Diagne'ye yaptığı hareket sonrası yerde kalmasının ardından maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, VAR'a gitti. Pozisyonu tekrar izleyen Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Oğuz kararın ardından sarı kart gördü.

29. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Selçuk'un vuruşunda Denizlispor'un file bekçisi Stackhowıak yerden gelen topu çıkardı.

32. dakikada Aissati'nin ara pasında ceza alanı dışında topla buluşan Recep'in çektiği sert şut direkten döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Zakarya'nın vuruşu ise kaleci Muslera'da kaldı.

34. dakikada Marcao kendi ceza alanları yakınında Rodallega'ya yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü. Kazanılan serbest vuruşta Rodallega'nın çektiği sert şu barajdan geri döndü.

44. dakikada Marcao orta saha yakınlarında Rodallega'ya yaptığı hareketten dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

45. dakikada kullanılan kornerde Zeki'nin ceza alanına yaptığı ortada kafalardan seken top auta gitti.



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