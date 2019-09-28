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“Spora katkısı olan iki güzide kulübümüzü tebrik ediyorum”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Her iki takımı kutluyorum. Ezeli rekabet ebedi dostluk. Amaç bu. Spora katkısı olan iki güzide kulübümüzü tebrik ediyorum” diye konuştu.

Spor 28.09.2019, 23:46
“Spora katkısı olan iki güzide kulübümüzü tebrik ediyorum”
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Her iki takımı kutluyorum. Ezeli rekabet ebedi dostluk. Amaç bu. Spora katkısı olan iki güzide kulübümüzü tebrik ediyorum” diye konuştu.

Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle tamamlandı. Müsabakayı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Stat tarihi için seyirci rekorunun kırıldığını belirten Bakan Kasapoğlu, “51 bin 663 kişiyle seyirci rekoru kırıldı. O anlamda gerçekten seyircinin teveccühü yoğundu ve pek çok ülkede bu maç canlı yayınlandı. Çekişmeliydi, gol olmadı. Her iki takımı kutluyorum. Ezeli rekabet ebedi dostluk. Amaç bu. Spora katkısı olan iki güzide kulübümüzü tebrik ediyorum. İki camiamıza da başarılar diliyorum” dedi.

(Ozan Buğra Koşar - Bora Akyol - Oğuzhan Ort/İHA)
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