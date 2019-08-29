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Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı’na davet edildi

Galatasaray’ın orta saha futbolcusu Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı’nın Arnavutluk ve Andorra karşılaşmalarının kadrosuna davet edildi.

Spor 29.08.2019, 17:36
Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı’na davet edildi
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Galatasaray’ın orta saha futbolcusu Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı’nın Arnavutluk ve Andorra karşılaşmalarının kadrosuna davet edildi.

Fransa, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda 7-10 Eylül tarihlerinde Arnavutluk ve Andorra ile karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı ile aynı grupta yer alan Fransa’nın aday kadrosu da açıklandı. Kadroda Galatasaray’ın deneyimli orta saha oyuncusu Steven Nzonzi de yer aldı.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps’ın davet ettiği futbolcular şöyle:

Kaleci: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Mike Maignan

Savunma: Raphael Varane, Lucas Digne, Leo Dubois, Lucas Hernandez, Aymeric Laporte, Benjamin Pavard, Clement Lenglet, Kurt Zouma,

Orta Saha: Steven Nzonzi, Paul Pogba, Moussa Cissoko, Corentin Tolisso, Blaise Matuidi

Forvet: Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Thomas Lemar, Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Nabil Fekir, Nanitamo Ikone

(Oğuzhan Ort/İHA)
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