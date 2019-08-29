Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı’na davet edildi
Galatasaray’ın orta saha futbolcusu Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı’nın Arnavutluk ve Andorra karşılaşmalarının kadrosuna davet edildi.
Galatasaray’ın orta saha futbolcusu Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı’nın Arnavutluk ve Andorra karşılaşmalarının kadrosuna davet edildi.
Fransa, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda 7-10 Eylül tarihlerinde Arnavutluk ve Andorra ile karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı ile aynı grupta yer alan Fransa’nın aday kadrosu da açıklandı. Kadroda Galatasaray’ın deneyimli orta saha oyuncusu Steven Nzonzi de yer aldı.
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps’ın davet ettiği futbolcular şöyle:
Savunma: Raphael Varane, Lucas Digne, Leo Dubois, Lucas Hernandez, Aymeric Laporte, Benjamin Pavard, Clement Lenglet, Kurt Zouma,
Orta Saha: Steven Nzonzi, Paul Pogba, Moussa Cissoko, Corentin Tolisso, Blaise Matuidi
Forvet: Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Thomas Lemar, Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Nabil Fekir, Nanitamo Ikone(Oğuzhan Ort/İHA)
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