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Steven Nzonzi İstanbul’da
Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Roma’nın Fransız futbolcusu Steven Nzonzi İstanbul’a geldi.
Spor 16.08.2019, 09:00 16.08.2019, 11:58
Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Roma’nın Fransız futbolcusu Steven Nzonzi İstanbul’a geldi.
Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında İtalyan ekibi Roma’nın Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ile görüşmelere başlayan Galatasaray, futbolcuyu İstanbul’a getirdi. Roma’dan yola çıkan Nzonzi, İstanbul Havalimanı’ndan ülke giriş yaptı. VIP bölümünden çıkış yapan 30 yaşındaki futbolcu, daha sonra kendisini bekleyen arabaya bindi ve konaklayacağı otele geçti. Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
Steven Nzonzi kariyerinde Roma dışında SC Amiens, Blackburn Rovers, Stoke City ve Sevilla takımlarında da forma giydi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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