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Suat Serdar, Almanya A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağırıldı

- Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Schalke 04’te forma giyen Türk asıllı futbolcu Suat Serdar'ı Almanya A Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet etti

Spor 06.10.2019, 18:31
Suat Serdar, Almanya A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağırıldı

BERLİN (AA) – Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'de forma giyen Türk kökenli futbolcu Suat Serdar Almanya A Milli Takımı’nın aday kadrosuna çağrıldı.

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw’un 22 yaşındaki Suat Serdar’ı ilk kez A Milli Takımı’na davet ettiği belirtildi.

Suat Serdar’ın 16 yaş altıdan itibaren Almanya’nın altyapısındaki tüm milli takımlarda forma giydiğine işaret edilen açıklamada, genç futbolcunun 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan Almanya Milli Takımı'nda da oynadığı kaydedildi.

Açıklamada, Real Madrid’de forma giyen Toni Kroos ve Köln takımında oynayan Jonas Hector’un ise sakatlıkları sebebiyle Almanya A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Almanya, 9 Ekim Çarşamba günü Dortmund'da özel maçta Arjantin, 13 Ekim Pazar günü de 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda deplasmanda Estonya ile karşılaşacak.

Almanya'nın aday kadrosunda Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ve Juventus'ta oynayan Emre Can da yer alıyor.

#almanya #Joachim Löw #Milli Takım #Suat Serdar
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