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Süleyman Seba, kabri başında anıldı
Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı. Anma töreninde TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik de yer aldı.
Spor 13.08.2019, 12:24
Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 5. yılında Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin çelenk gönderdiği anma törenine, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ve Yardımcı Antrenör Gökhan Keskin’in yanı sıra siyah-beyazlı taraftarlar ile Seba’nın ailesi ve sevenleri katıldı. Okunan duaların ardından, anma törenine katılanlar, Galatasaray Kulübü Kurucusu Ali Sami Yen’in de mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.(Bozhan Memiş/İHA)
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