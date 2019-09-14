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Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda kadınlar 50 metre sırt üstünde yarışan Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu.

Spor 14.09.2019, 20:46 14.09.2019, 21:09
Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu
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İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda kadınlar 50 metre sırt üstünde yarışan Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Paralimpik yüzme #dünya ikincisi #Sümeyye Boyacı #İngiltere #Yüzme
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