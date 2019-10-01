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Sumudica'dan hakeme tepki

- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica: - "Tek bir soru soruyorum; golümüz neden iptal edildi? Çıksın bunu açıklasın"

Spor 01.10.2019, 15:41
Sumudica'dan hakeme tepki
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GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, Göztepe maçını yöneten Ali Şansalan tarafından iptal edilen golle ilgili açıklama beklediklerini bildirdi.

Sumudica, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, dün 1-1 sonuçlanan Göztepe maçını yöneten Ali Şansalan hakkında eleştirilerde bulundu.

Karşılaşmada attıkları bir golünün iptal edilmesine tepki gösteren Sumudica, şunları kaydetti:

"Hakemlere karşı şu ana kadar eleştiri yapmadım, yapmayacağım da...Tek bir soru soruyorum; golümüz neden iptal edildi? Çıksın bunu açıklasın. Eğer yoksa Gaziantep halkından ve takımımdan özür dilenmeli."

#futbol #Gazişehir Gaziantep #Marius Sumudica #süper lig
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