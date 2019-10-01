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Sumudica'dan hakeme tepki
- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica: - "Tek bir soru soruyorum; golümüz neden iptal edildi? Çıksın bunu açıklasın"
Spor 01.10.2019, 15:41
GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, Göztepe maçını yöneten Ali Şansalan tarafından iptal edilen golle ilgili açıklama beklediklerini bildirdi.
Karşılaşmada attıkları bir golünün iptal edilmesine tepki gösteren Sumudica, şunları kaydetti:
"Hakemlere karşı şu ana kadar eleştiri yapmadım, yapmayacağım da...Tek bir soru soruyorum; golümüz neden iptal edildi? Çıksın bunu açıklasın. Eğer yoksa Gaziantep halkından ve takımımdan özür dilenmeli."
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