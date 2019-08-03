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Süper Kupa, İstanbul Havalimanı’na getirildi
İstanbul’da oynanacak Liverpool-Chelsea Süper Kupa Finali öncesi kupa İstanbul’a getirildi. İstanbul Havalimanı’nda sergilenen kupaya yolcuların ilgisi de büyük oldu.
Spor 03.08.2019, 19:12
İstanbul’da oynanacak Liverpool-Chelsea Süper Kupa Finali öncesi kupa İstanbul’a getirildi. İstanbul Havalimanı’nda sergilenen kupaya yolcuların ilgisi de büyük oldu.
YOLCULARIN İLGİSİ BÜYÜK
Kupalara yolcuların ilgisi de büyük. Kupalarla birlikte bol bol fotoğraf çektiren yolcular, "Kupaları burada görmek çok sürpriz oldu. Fotoğraf da çektirdim. Kupaların burada sergilenmesi çok güzel" dedi. Kupaları federasyondan iki görevli ve havalimanı güvenliği koruyor.(İHA)
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