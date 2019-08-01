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Süper Kupa maçı Halil Umut Meler’in
Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesini Halil Umut Meler’in yöneteceği açıklandı.
Spor 01.08.2019, 16:20 01.08.2019, 16:35
Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesini Halil Umut Meler’in yöneteceği açıklandı.
2018-2019 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ankara Eryaman Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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