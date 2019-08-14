Son Dakika
Ürdün'den İsrail'e 'Kudüs' notası
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kaç para kazandı?
Biga’da orman yangını
İçişleri Bakanlığı: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI MHP'de Bayramlaşma Töreni - İzle
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...

Süper Kupa’ya yabancı basın akını

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalini 350’den fazla yabancı basın mensubu takip etti. Öte yandan dev final 215 ülkede naklen yayınlandı.

Spor 14.08.2019, 22:27
Süper Kupa’ya yabancı basın akını
banner63

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalini 350’den fazla yabancı basın mensubu takip etti. Öte yandan dev final 215 ülkede naklen yayınlandı.

Beşiktaş Park’ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finaline yabancı basın yoğun ilgi gösterdi. Dev finale 350 yabancı basın mensubu akredite oldu. İstanbul’daki mücadele Avrupa’nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Okyanusya’nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi.

(Güven Mert Ercan/İHA)
Yorumlar (0)
33°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 14 Ağustos 2019
İmsak 04:16
Güneş 05:52
Öğle 12:58
İkindi 16:47
Akşam 19:55
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@