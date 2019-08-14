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Süper Kupa’ya yabancı basın akını
Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalini 350’den fazla yabancı basın mensubu takip etti. Öte yandan dev final 215 ülkede naklen yayınlandı.
Spor 14.08.2019, 22:27
Beşiktaş Park’ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finaline yabancı basın yoğun ilgi gösterdi. Dev finale 350 yabancı basın mensubu akredite oldu. İstanbul’daki mücadele Avrupa’nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Okyanusya’nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara geldi.(Güven Mert Ercan/İHA)
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