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Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde lider durumda bulunan Alanyaspor’u konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Beşiktaş, rakibini Burak Yılmaz ve Diaby’nin golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Spor 06.10.2019, 18:29
Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde lider durumda bulunan Alanyaspor’u konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Beşiktaş, rakibini Burak Yılmaz ve Diaby’nin golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Beşiktaş savunmasına baskı yaparak topu kapan Bammou’nun sol çaprazdan girdiği pozisyonda Karius topu çeldi.

35. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas’ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Cisse’nin sert şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

36. dakikada Caner Erkin’in kullandığı korner atışında ön direkte topa yükselen Atbia’nın kafa vuruşu dışarı gitti.

38. dakikada sol kanattan N’Koudou’nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atiba’nun şut girişimi autta son buldu.

49. dakikada Baiano’nun ceza alanı içinde N’Koudou’yu düşürmesi sonunda Arda Kardeşler penaltı kararı verdi.

52. dakikada beyaz noktaya gelen Burak Yılmaz, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

58. dakikada Welinton’un sol kanattan açtığı oraya Fernandes ceza alanı içinde vurdu top Karius’tan döndü.

68. dakikada Burak Yılmaz’ın sağ kanattan yerden ceza alanı içine gönderdiği topu Diaby tamamladı ve topu filelerle buluşturdu. 2-0

79. dakikada Douglas’ın kaptırdığı top Cisse’de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Karius topu kornere gönderdi.

85. dakikada Atiba’nın pasında savunmanın arkasına sarkan N’Koudou kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Marafona topu ayaklarıyla kornere gönderdi.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Samet Çiçek xx

Beşiktaş: Karius xx, Dorukhan xx (Douglas dk. 73 x), Vida xx, Ruiz xx, Caner xxx, Atiba x, Oğuzhan xxx, Lens xxx (Necip dk. 85 ?), Ljajic x (Diaby dk. 46 xxx), N’Koudou x, Burak Yılmaz xxx

Yedekler: Utku, Enzo Roco, Umut, Güven, Boyd, Muhayer, Pedro Rebocho

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

A.Alanyaspor: Marafona xx, Baiano xx (Musa Çağıran dk. 75 x), Welinton xx, Tzavellas xx, N’Sakala x, Siopis xx, Ceyhun x (Djalma Campos dk. 66 x), Efecan xx, Bakasetas xx, Bammou x (Junior Fernandes dk. 57 xx), Cisse x

Yedekler: Haydar, Kaan, Onur, Umut, Caulker, Veysel, Tayfur

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Burak Yılmaz (dk. 52), Diaby (dk. 68) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Burak Yılmaz, Lens, Ruiz (Beşiktaş), Ceyhun Gülselam, Cisse, Bakasetas, Tzavellas (A.Alanyaspor)

(İHA)
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