Son Dakika
Dorukhan Toköz 4 ay futboldan uzak kalacak
Avcı "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı"
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yüzde 20 zam
Osmanlıspor mağlubiyete rağmen geleceğe umutla bakıyor
Gaziantep'te ilk yarı 1-1 tamamlandı
Karadeniz derbisinde ilk yarı Rizespor'un: 1-0

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor konuk etti. Bordo-mavili ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Spor 06.10.2019, 21:17
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
banner63

Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor konuk etti. Bordo-mavili ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Trabzonspor’da topla buluşan Sörloth son çizgiye inmeden pasını Anthony Nwakaeme’ye attı. Nwakaeme’nin bekletmeden altıpas gerisinden kaleye gönderdiği şutunda Gökhan Akkan topu çelmeyi başararak tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada Çaykur Rizespor’da ceza sahası dışında Abdullah Durak’ın pasıyla topla buluşan Dario Melnjak’ın, kaleyi karşıdan gören bir noktadan gönderdiği şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın solundan ağlarla buluştu. 1-0

40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samudio’nun hızla ilerleyerek ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda, top uzak kale direği dibinden az farkla auta çıktı.

55. dakikada Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hüseyin Türkmen’in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

61. dakikada Boldrin’in defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Oğulcan’ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Uğurcan topu çeldi.

73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sturridge’in ortasında altıpas önünde Sörloth’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

86. dakikada Sturridge’in ceza sahası dışından sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

90. dakikada Uğurcan Çakır’ın uzun kale vuruşunda topla buluşan Sörloth kafayla topu Nwakaeme’ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda top filelere gitti. 1-2

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alparslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Attamah x, Talbi, Melnjak xx, Chatziisaias xx, Morozyuk xx, Boldrin xx (Yan Sasse dk. 78 x), Abdullah xx, Oğulcan x (Scepovic dk. 90 ?), Diomande x (Vetrih dk. 83 ?), Samudio xx

Yedekler: Tarık, Orhan, Burak, Abarhoun, Atakan, Barış Alıcı, Oğuz Kağan,

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xxx, Hosseini x (Sturridge dk. 63 xx), Hüseyin xx, Novak x (Doğan dk. 31 xx), Sosa xxx, Obi Mikel xx, Abdülkadir Parmak xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Nwakaeme xxxx, Sörloth xxx

Yedekler: Erce Kardeşler, Abdurrahim, Campi, Ahmet Canbaz, Fıratcan, Avdijaj

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Melnjak (dk. 23) (Çaykur Rizespor), Sörloth (dk. 73), Nwakaeme (dk. 90) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Chatziisaias, Diomande, Boldrin, Morozyuk, Abdullah (Çaykur Rizespor), Obi Mikel, Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

(İHA)
Yorumlar (0)
12°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 06 Ekim 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:43
Öğle 12:42
İkindi 15:55
Akşam 18:30
Yatsı 19:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Atletico Madrid 8 15
3. Granada 8 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Real Valladolid 8 10
13. Eibar 8 9
14. Celta de Vigo 8 9
15. Real Betis 8 9
16. Deportivo Alaves 8 8
17. Getafe 7 7
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@