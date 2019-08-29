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Süper Lig'de 3. haftanın perdesi açılıyor

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 3. haftanın perdesi, yarın yapılacak 2 maçla açılacak.

Spor 29.08.2019, 07:29 29.08.2019, 11:06
Süper Lig'de 3. haftanın perdesi açılıyor

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 3. haftanın perdesi, yarın yapılacak 2 maçla açılacak.

Ligde 3. haftanın açılış maçlarında Kasımpaşa, MKE Ankaragücü'nü, İstikbal Mobilya Kayserispor da Galatasaray'ı konuk edecek.

Üçüncü haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

31 Ağustos Cumartesi:

19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

1 Eylül Pazar:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül)

19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)

21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya)

21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

#3. hafta #futbol #süper lig
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