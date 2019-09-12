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Süper Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi, yarın Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yapılacak maçla başlayacak.

Spor 12.09.2019, 09:39 12.09.2019, 09:50
Süper Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor
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İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi, yarın Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yapılacak maçla başlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Ligde dördüncü haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.30 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)

20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

15 Eylül Pazar:

17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman Stadyumu)

17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

#4. hafta #futbol #süperlig
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