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Süper Lig'de derbi heyecanı

Ligin 6. haftasında yarın Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Spor 27.09.2019, 10:11 27.09.2019, 16:34
Süper Lig'de derbi heyecanı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 6. haftası derbi mücadelesine sahne olacak.

Ligin 6. haftasında yarın Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports'dan naklen yayınlanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligdeki 5 maçta 3 galibiyet ve birer beraberlikle yenilgisi bulunan Fenerbahçe, 10 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Sezonun ilk 5 maçında ikişer galibiyet ve beraberlik elde eden Galatasaray, bir kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 8 puanla 7. sırada bulunuyor.

#fenerbahçe #futbol #Galatasaray #süperlig
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