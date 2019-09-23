Süper Lig'de son puan durumu - Maç Sonuçları - Gelecek Hafta Maçları
Süper Lig'de son puan durumu - Maç Sonuçları - Gelecek Hafta Maçları.. İşte detaylar. Süper Lig'de son puan durumu, Maç Sonuçları, Gelecek Hafta Maçları
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 5. hafta, yapılan iki maçla sona erdi.
Ligin 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybetti.
Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamasına rağmen haftayı 13 puanla lider tamamladı.
- Haftanın sonuçları
Ligin 5. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Kasımpaşa-Antalyaspor: 3-0
İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 1-1
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1
Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: 1-2
Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 2-1
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1
Ligde 5. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|5
|4
|1
|0
|12
|5
|7
|13
|2.
|FENERBAHÇE
|5
|3
|1
|1
|11
|6
|5
|10
|3.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|5
|3
|1
|1
|10
|10
|0
|10
|4.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|5
|2
|2
|1
|8
|5
|3
|8
|5.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|5
|2
|2
|1
|5
|2
|3
|8
|6.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|5
|2
|2
|1
|5
|4
|1
|8
|7.
|GALATASARAY
|5
|2
|2
|1
|6
|6
|0
|8
|8.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|5
|2
|1
|2
|11
|6
|5
|7
|9.
|TRABZONSPOR
|5
|1
|3
|1
|7
|7
|0
|6
|10.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|5
|1
|3
|1
|4
|4
|0
|6
|11.
|BEŞİKTAŞ
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|12.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|5
|1
|2
|2
|5
|8
|-3
|5
|13.
|GÖZTEPE
|5
|1
|2
|2
|1
|4
|-3
|5
|14.
|ANTALYASPOR
|5
|1
|2
|2
|5
|9
|-4
|5
|15.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|5
|1
|2
|2
|3
|7
|-4
|5
|16.
|KASIMPAŞA
|5
|1
|1
|3
|5
|7
|-2
|4
|17.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|5
|0
|3
|2
|6
|8
|-2
|3
|18.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|5
|0
|2
|3
|5
|10
|-5
|2
- Gelecek haftanın programı
Süper Lig'de 6. haftada yapılacak maçların programı şu şekilde:
27 Eylül Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
28 Eylül Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
29 Eylül Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)
16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)
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|İmsak
|05:07
|Güneş
|06:30
|Öğle
|12:46
|İkindi
|16:10
|Akşam
|18:51
|Yatsı
|20:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1