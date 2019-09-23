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Süper Lig'de son puan durumu - Maç Sonuçları - Gelecek Hafta Maçları

Süper Lig'de son puan durumu - Maç Sonuçları - Gelecek Hafta Maçları.. İşte detaylar. Süper Lig'de son puan durumu, Maç Sonuçları, Gelecek Hafta Maçları

Spor 23.09.2019, 22:27 Emir Yılmaz
Süper Lig'de son puan durumu - Maç Sonuçları - Gelecek Hafta Maçları
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İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 5. hafta, yapılan iki maçla sona erdi.

Ligin 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybetti.

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamasına rağmen haftayı 13 puanla lider tamamladı.

- Haftanın sonuçları 

Ligin 5. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Kasımpaşa-Antalyaspor: 3-0

İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 1-1

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1

Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: 1-2

Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 2-1

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1


 

- Puan durumu

Ligde 5. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P
-----------------------------   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
1.  AYTEMİZ ALANYASPOR 12  13 
2.  FENERBAHÇE 11  10 
3.  GAZİŞEHİR GAZİANTEP 10  10  10 
4.  DEMİR GRUP SİVASSPOR
5.  YUKATEL DENİZLİSPOR
6.  ÇAYKUR RİZESPOR
7.  GALATASARAY
8.  BTCTURK YENİ MALATYASPOR 11 
9.  TRABZONSPOR
10.  İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
11.  BEŞİKTAŞ -1 
12.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR -3 
13.  GÖZTEPE -3 
14.  ANTALYASPOR -4 
15.  MKE ANKARAGÜCÜ -4 
16.  KASIMPAŞA -2 
17.  İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR -2 
18.  GENÇLERBİRLİĞİ 10  -5 

- Gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 6. haftada yapılacak maçların programı şu şekilde:

27 Eylül Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)

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Öğle 12:46
İkindi 16:10
Akşam 18:51
Yatsı 20:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

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